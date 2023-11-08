國防部擬在雲林縣虎尾鎮設置魚叉飛彈基地，虎尾鎮長、國民黨立委參選人丁學忠8日表示堅決反對，強調這與虎尾未來的城市發展背道而馳，也不符合人民希望和平安定的期待。「和平比戰爭更重要，交朋友比製造敵人更好」，讓台灣保持和平繁榮與進步，才是政府要優先考量的事情。

丁學忠說，虎尾是雲林的中心點，更是雲林的門戶。台灣大學醫學院附設醫院雲林分院虎尾院區2期、布袋戲傳習中心、高齡福祉暨醫學健康中心都在積極興建中，還有國際運動園區、圖書館總館、美術館也正在布局規畫。

「虎尾正加速前進，把魚叉飛彈基地設在交通要衝及人口稠密地區並不合適」，丁學忠認為，這種作法，不僅讓雲林陷於戰爭風險，也會阻礙虎尾及整個雲林未來發展。

丁學忠提到，建立全民國防、全民防衛，保護台灣安全，是每個人都要盡到的責任，也相信當台灣面對任何不當的侵略與威脅，每個台灣人都會挺身而出，但爆發戰爭人民是最大受害者，不管以巴戰爭或俄烏戰爭，死傷最多都是無辜百姓，「和平比戰爭更重要，交朋友比製造敵人更好」。

丁學忠以虎尾鎮大家長身分強調，魚叉飛彈為岸置攻擊型武器，設於內陸的虎尾並不合適，他會據理力爭，將人民的聲音與意見傳達給國防部，拒絕魚叉飛彈基地設置在虎尾。

丁學忠指出，虎尾設置魚叉飛彈基地消息一傳開，許多親友都感到非常恐慌，民眾也紛紛向他反映「飛彈基地一來，一旦發生戰爭，軍事基地將首當其衝，影響目前企業進駐意願，虎尾的發展將嚴重受阻」，呼籲國防部要審慎考量評估。