總統大選的特勤維安明日正式成軍。國安局特勤中心新購6輛福特Ranger改裝的防彈掃街車，搭載符合美國司法協會測試規格的防彈玻璃帷幕，確保各組正副總統參選人掃街安維；此外，特勤中心還採購Land Rover警備車，優異的性能有助遭參選人受威脅時迅速脫困。

據了解，根據歷次大選維安經驗，特勤維安最擔心的是候選人在菜市場與民眾互動，由於與選民近身互動握手，讓維安人員神經緊繃；至於候選人掃街，在掃街車通過時，不能放鞭炮，如果有人放，騎小綿羊機車的先導的警察，就會用水直接撲滅鞭炮引信，若在掃街車通過前，或是通過後，放鞭炮則允許。根據歷次總統大選維安經驗，參選人到宮廟拜票時，是最常放鞭炮的場合。

此外，自310槍擊案後，正副總統參選人都分開各自搭掃街車，不會在同1部車上；319槍擊案當天，競選連任的陳水扁總統與副總統呂秀蓮同時搭掃街車拜票。

據了解，為確保參選人掃街安維，國安局此次採購由被稱為是「皮卡」的福特（Ford）Ranger改裝而成的「雙廂貨卡防彈掃街警備車」，並搭配符合美國司法協會（NIJ）測試規格，且通過軍備局規格鑑測中心測試的防彈玻璃帷幕，可透過電動方式快速完成升降。

此外，在車體前、後及防彈帷幕左右兩側，共搭載6個鏡頭，進行360度無死角側錄，以便當遇有特殊狀況發生時，能藉由影像還原現場；同時更針對舊款掃街車不足之處研改，包括防滑登車梯，每階可承受100公斤、活動座椅提供參選人短暫休息、高功率廣播系統（磁吸設計可快拆）等，甚至還有飲料架，參選人隨手即可以取拿。

另外，特勤中心亦採購249匹馬力、扭力58.1公斤米的Land Rover Discovery休旅警備車供參選人乘坐，全車搭載8顆安全氣囊，更有相關主被動安全系統，例如3D環景攝影系統、緊急煞車系統、定速巡航系統、車道維持輔助系統、盲點偵測系統、全地形行進控制系統，優異的性能及配備，有助於確保參選人在遭受威脅，能迅速脫困。