台積電董事長劉德音透露踏入半導體業界，是受到施敏教授的啟發。（資料照）

台灣半導體業「一代宗師」施敏在美國當地時間6日辭世，享壽87歲。施敏樂於為國內半導體界作育英才，日後很多優秀學生都在業界扮演舉足輕重的角色，其中，台積電董事長劉德音也受到他啟發，自曝當年聽了施敏教授的演講，就決定跨入半導體領域，此外，鈺創董事長盧超群及台積電研發副總經理孫元成也都是他的學生。

工商時報報導，劉德音在2020年獲選為工研院院士，提到當年怎麼跨入半導體，劉德音表示，1974年，他聽了施敏教授的一場演講，當時對於教授在台上畫了一個S曲線，說到「半導體是還在啟蒙階段的產業」，劉德音毫不猶豫立馬決定跨入這個領域。

鈺創董事長盧超群也表示，當年在台大唸書時，就是因為施敏的啟發，才決定走上半導體之路，創立鈺創科技。

施敏在1957年畢業於台灣大學電機工程系，之後赴美深造，分別取得華盛頓大學及史丹福大學的碩、博士學位。

施敏與台積電創辦人張忠謀、上月底離世的華泰電子創辦人杜俊元師出同門，三人都是同一位指導教授、半導體大師毛爾（John Moll）。施敏於1963年畢業，當時還在德州儀器在職進修的張忠謀於1964年畢業，杜俊元則於1967年畢業。這三名弟子後來分別成為半導體學術泰斗、世界級企業家，以及慈善家。

1963年，施敏進入美國AT＆T貝爾實驗室擔任研究員與主任，前後長達26年，是任職最久的工作。但這26年間，他曾五度向公司請假應台大、交大、中山大學等校回台教書，1970年他指導了台灣第一位工學博士張俊彥，30年後，張俊彥成為台灣電子電機研究領域的大宗師。

鮮為人知的是，1969年，施敏還與幾位朋友合資成立環宇電子，投入桌上型計算機的開發，宏碁董事長施振榮交大研究所畢業後第一個工作，就是在環宇電子，任職約1年。

施敏自貝爾實驗室退休後，1990年回交大任教，也持續擔任工研院顧問，並於1999到2008年，擔任工研院前瞻指導委員會委員。

1994年至1998年之間，獲選中央研究院院士、美國國家工程院院士以及中國工程院外籍院士的三院院士。

2010年獲聘交大終身講座教授，2014年獲聘台科大榮譽講座教授。

2021年時，獲得有「華人諾貝爾獎」的未來科學大獎（IEEE EDS JJ Ebers），表彰他對該領域的終身貢獻。