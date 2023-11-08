藝人炎亞綸先前被網紅耀樂提告指控，16歲時被強迫性交、偷拍私密影片，到案說明訊後50萬元交保。今（8日）士林地檢署偵查終結，依《兒少性剝削防制條例》提起公訴。事件也重創炎亞綸演藝事業，據傳他還為求轉運改名，新名字涵義曝光。

今炎亞綸在臉書發出聲明，在最後的署名處，意外曝光他確實已悄悄改名，本名「吳庚霖」改為「吳秉孺」。據《鏡週刊》過去曾報導，炎亞綸風波後求神問卜，還找來知名命理大師詢問改名一事，最後選擇新名吳秉孺。

炎亞綸將本名「吳庚霖」改為「吳秉孺」。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

據《TVBS新聞網》報導，鳥卦師王馨怡解釋，炎亞綸這個新名字非常好，連總筆畫也是高人特別算過「一掃過去陰霾，不如意」，改了此名，思想會改變，漸漸讓個性變溫良謙恭，能得貴人相助，遇事逢凶化吉，財運也會順。不過老師也提醒，改名不是絕對，也可能因為原生性格，招來麻煩。

對於改名一事，據《ETtoday新聞雲》報導，炎亞綸經紀人回應「本來就想改名字了，只是一直等不到喜歡的名字，剛好因緣際會有了一個喜歡的名字就改了」。