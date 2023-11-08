張均柔（左）與爸爸張鴻之（右），曾先後參加冷凍空調職訓課程，都成為訓練師李居芳老師（中）的學生，張均柔在父親的鼓勵下，參加冷凍空調職訓，成功考取甲級證照。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

原懷抱策展行銷工作夢的張均柔，畢業後決定與弟弟一起為年歲漸長的父親分擔家業，她報名勞動部勞動力發展桃竹苗分署「空調工程師青年專班」，學習冷凍空調實務技術，結訓後不僅成功考取冷凍空調甲、乙級技術士證照，還承襲父業，成為父親的得力助手，她感謝職訓幫助她實現了對父親的承諾。

現年28歲的張均柔分享，她大學主修流通管理系，家裡經營空調設備公司，原打算畢業從事喜愛的策展行銷工作，但考慮父母年歲漸長，父親多次表達希望她和弟弟繼承家業，便決定放棄夢想轉而學習冷凍空調技術，以便將來協助父親分擔家業。

畢業後，她曾先到空調行業學習行政業務，經3年經驗累積，她意識到光有行政經驗卻無實務操作能力，仍無法與現場技師有效溝通，於是決定提升專業技能，學習更多冷凍空調實務技術。上網查詢課程後，發現桃竹苗分署有開辦空調工程師青年專班，加上父親也曾是職訓學員，在父親的力薦之下，她決定報名參訓。

張均柔表示，2021年參訓期間恰巧碰上疫情，導致課程從實體轉為線上授課，原擔心術科學習會受限，但訓練師李居芳為確保學員了解實務如何操作，每次線上授課都會針對實作錄製教學影片，一步步講解並在課程中播放影片供學員學習，也會安排學員回分署加強實作練習，讓她更了解實作原理。

談起學習上遇到的阻礙，張均柔說，剛開始學習拿銲槍練習銲接技術時會有點害怕，透過老師的指導與父親課餘時間幫她複習，才慢慢上手並克服對高溫、高壓及高電壓的恐懼。

憑藉勤能補拙的學習態度，張均柔進步很快，在李居芳鼓勵與指導下，她不負眾望在結訓後陸續考取甲、乙級冷凍空調技術士2張證照，她不僅是班上唯一女性，也是唯一取得甲級證照的學員。後續她回到家中，開始協助及分攤父親公司的各項工作，2年下來已成為父親事業上最得力助手，她感謝職訓的幫助及李居芳指導，讓她實現了幫助爸爸分擔家業的願望。

桃竹苗分署長林淑媛指出，分署每年透過自辦及委辦方式開辦符合產業需求的各項職業訓練課程，提供超過1萬個訓練名額，協助失、待業民眾或剛踏入職場的青年強化及補充技能，使其順利接軌職場。

113年度自辦職訓課程已開始受理報名，課程包含「機械設計」、「資訊服務」、「物流服務」、「觀光休閒」、「創意設計」、「建築設計」、「能源服務」及「機電服務」等職類課程，參訓完全免費，針對遠道參訓學員還提供住宿，歡迎有就業或轉職需求的失、待業民眾多加利用，踴躍報名參訓。相關資訊可至分署官網或至台灣就業通職前訓練整合網查詢，亦可電洽桃竹苗分署(03)485-5368分機1602～1641。

林淑媛強調，青年為國家永續發展與創新動力，為協助青年順利就業，勞動部今年5月啟動投資青年就業方案第二期，整合教育部等11個部會資源，提供多元化就業服務，幫助青年朋友尋職時獲得即時資訊與協助，就業有助功，方案因應青年就業議題，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」5大目標，投資加值青年未來，詳細內容可參閱台灣就業通網站。