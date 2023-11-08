嘉義市議員張秀華今天在議會督促市府都發處長許懷群對後火車站周邊土地開發計畫多用心。（廖素慧攝）

嘉義市政府規畫開發北港路兩側農業及工業土地共約209公頃，議員張秀華今天批市府已編列800萬元經費做規畫報告，進度卻一直拖延，再三督促市府允諾明（2024）年6月送中央審議，市府都發處長許懷群才表示，努力推進。

嘉義市北港路兩側區段徵收都市計畫草案示意圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

張秀華指出，嘉義市鐵路高架化帶動後火車站小澎湖、小副瀨、北港車頭周邊土地開發，市政府寄發1300多份問卷調查意願，僅回收約2成問卷，有逾7成有意願開發，市府到社區辦說明會，都發處長沒到場了解民意、未與民眾面對面交流，請許處長對嘉義市重大開發案多用心。

張秀華還說，北港路連結國道一高嘉義交流道，是嘉義市入口門戶，開發周邊土地是民意所趨，但20多年來沒有突破性進展，近年來市府以800萬元經費委外做北港路區段徵收評估報告，目前有進度嗎？請許處長允諾2024年6月將全案送中央審議。

許懷群表示，北港路兩側土地整體開發計畫案委託服務內容有農業用地說明書、區段徵收公益性與必要性評估報告、出流管制規畫等，預計今年底完成期中報告，明（2024）年6月提出期末報告，努力於明年底送中央審議。

但張秀華認為北港路開發案一拖再拖，讓民眾一再失望，再三督促許懷群用心、加速作業，許懷群最後允諾努力於明年6月送中央審議。

嘉市府都發處表示，北港路區段徵收計畫面積約209公頃，2022年寄出230份問卷，調查工業區地主意願，回收78份，回收率34.78％，有45名地主同意，約占回收問卷56.25％，另有2名地主致電同意。

今（2023）年1、2月間寄發問卷1733份、辦說明會，調查農業區地主意願，目前回收744份問卷，回收率約42.93％，有693名同意，約占回收93.15％，同意面積約116公頃，占農業區面積64.01％。