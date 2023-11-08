澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）今天表示，澳洲寫下20年來最乾燥10月的紀錄。由於聖嬰（El Nino）氣候模式 ，炎熱、乾燥的天氣衝擊全球最大小麥出口國之一澳洲的作物產量。

路透社報導，澳洲氣象局在定期乾旱報告中指出，上個月是澳洲自2002年以來最乾的10月，降雨量比1961年至1990年的平均值低65%。

澳洲氣象局表示，除維多利亞州（Victoria）外，澳洲所有地區的降雨量都低於平均；迄今最大的穀物出口地區西澳州（Western Australia）則經歷有紀錄以來最乾的10月。

經過3年的豐沛降雨，聖嬰現象為澳洲帶來炎熱又乾燥的天氣，今年9月經歷自1900年開始記錄以來最乾燥的一個月。

10月初，澳洲一些地區的降雨阻止作物產量急劇下降的預測，但今年澳洲的小麥收成預計仍將下降約35%，來到2600萬噸左右。

澳洲氣象局表示：「（降雨）不足的地區在西澳州西南部、昆士蘭州（Queensland）東南部、北領地（Northern Territory）北端（Top End）和昆士蘭州最北端逐漸擴大，且變得更加嚴重。維多利亞州南部和塔斯馬尼亞州（Tasmania）東部缺雨的情形則有所緩解。」

根據澳洲氣象局的長期預報，澳洲北部、西部和南部降雨量至少到明年1月前都將低於中位數。