現值芋頭、柿子、杭菊成熟季節，苗栗縣公館鄉農會舉辦「相遇吉事 香芋菊柿」公館秋天豐收季活動，除了小旅行、農產展售、稻田彩繪、賞菊路線，並與餐廳業者合作品嘗芋頭料理就能獲得冰棒。

公館鄉除河排滿山的柿子紅了，公館平原的芋頭成熟待採，今年還有新加入美美的杭菊花田及稻田彩繪藝術，公館鄉農會打造歡樂的豐收季，11月18、19日將在苗栗特色館舉辦「相遇吉事 香芋菊柿」節活動，規畫芋頭、柿子、米食、時蔬、蜂蜜等農產展售市集、芋頭主題農遊小旅行，還有今年稻米冠軍競賽頒獎典禮、客家美食推廣品嚐、民歌演唱等活動。

公館鄉農會總幹事古雪雲說，公館鄉芋頭約300公頃、柿子60公頃、杭菊約有7公頃，在農友的用心栽種及管理下，芋頭、柿子、杭菊盛產且品質優異美味，今年整理杭菊賞景地圖，並與苗栗區農業改良場合作運用紫、黃、綠等色的秧苗，於特色館後方排列出油桐花、穿龍圳水、紅棗、芋頭、苗改場及農會LOGO的稻田彩繪，塑造特色地景。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、公館鄉農會總幹事古雪雲、議員孫素娥、曾美露、張志宇、公館鄉長何在鑫以及地方代表等人共同啟動「相遇吉事 香芋菊柿」公館秋天豐收季活動，副縣長等人，8日利用目前盛產的芋頭料理香氣四溢的「白玉拌炒芋香」，推廣在地的優質美味。

總幹事古雪雲說，今年香芋菊柿節活動公館鄉農會福基好客坊與巧軒、 棗莊、佳樂蛋糕、徐園、秀菊、本柿、情緣、紅棗食府、富春等9家在地業者合作一同推廣芋頭、柿子美食料理，個別推出芋頭糕、紅棗芋蒸糕、芋絲榴槤、香芋甜棗豬腳、柿干燉雞湯等，只要點以上指定的美食就可以獲得芋頭冰棒。

鄧桂菊表示，公館芋頭、杭菊、柿子豐收，除了能入菜變成香味可口的佳餚，杭菊花海更是賞心悅目，苗栗的滋味能透過美食呈現出來，今年活動更是結合在地餐廳料理芋頭特色佳餚，齊心推廣優質農產，歡迎大家到公館賞景吃美食，並且帶回伴手禮與親朋好友分享。