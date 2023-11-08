6月交通新制上路，路口、公車站10公尺內或併排違停開放檢舉，違者開罰並記點，衝擊到職業駕駛生計，交通部擬罰款維持暫緩記點，等完成畫設10％的黃線再恢復記點。行人零死亡推動聯盟明（8）日將與各路權團體、百萬網紅Cheap舉行記者會，希望交通部頂住壓力，政策不可以朝令夕改，不應暫緩記點。

行人零死亡推動聯盟將與各路權團體及關心交通問題的各界人士，明日下午於立法院群賢樓前召開記者會，表達對交通部朝令夕改的不滿，並質疑交通部至今仍未提出正式的「過渡方案」，以及配套措施的改善期程。

行人零死亡推動聯盟表示，交通部畫設黃線是短期做法，長期仍要從人行道及道路設計等工程去做，記點仍有必要執行，像是過去有貨車直接停在車道上臨時卸貨，造成後方機車撞上而發生事故，因此記點有必要實施，交通部不能混為一談。

行人零死亡推動聯盟強調，記點新制上路到現在才4個多月的時間，不可能有立竿見影的效果，政策不可以朝令夕改，一定會有支持跟反對聲音，每個團體都有各自立場，希望交通部頂住壓力，不要退守交通安全底線，犧牲用路人的安全。