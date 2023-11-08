有「時尚舞后」、「摩登天后」之稱的蕭亞軒（Elva），於2021年被愛犬咬傷後，就處於半退隱狀態，直到最近才宣布重返歌壇，在首波釋出最新單曲MV《愛沒有錯》中，她佩戴TASAKI珠寶美豔入鏡，短短幾天點閱率就破百萬，可見歌迷粉絲對她的熱情不減。

蕭亞軒發行最新單曲MV《愛沒有錯》中，佩戴TASAKI珠寶美豔回歸。（翻攝自臉書）

蕭亞軒發行最新單曲MV《愛沒有錯》中，佩戴TASAKI珠寶美豔回歸。（翻攝自臉書）

蕭亞軒於2001年以同名專輯榮獲世界音樂獎「全球年度銷售最佳華語歌手」，且是唯一獲得該獎項的女歌手，在歌壇有舉足輕重的地位，但自從2021年遭愛犬攻擊，臉頰被咬傷，住院長達兩個月，隨及又傳出她在練舞時髖關節骨折，身心遭到很大的打擊，足足沉寂了兩年，直到今日才推出單曲《愛沒有錯》，可說是重返歌壇的重要代表作。

蕭亞軒發行最新單曲MV《愛沒有錯》中，佩戴TASAKI珠寶美豔回歸。（翻攝自臉書）

TASAKI balance loop珍珠黃K金戒指，11萬8000元。（TASAKI提供）

TASAKI danger 珍珠手鍊，66萬6000元。（TASAKI提供）

TASAKI balance signature珍珠黃K金戒指，11萬5000元。（TASAKI提供）

蕭亞軒在MV中身穿黑色緊身禮服，以長串珍珠項鍊纏繞粉頸，並披掛在背上，並搭配了TASAKI的danger手鍊、balance signature戒指和balance loop戒指，以皎潔如玉的珍珠，呼應新曲傳達純粹的美好。