温昇豪近期身體有恙，今出席活動看起來略顯疲憊。（陳俊吉攝）

周智慧（左）和鄧偉德第一次到台灣拍戲。（陳俊吉攝）

温昇豪與新加坡演員周智慧、鄧偉德今（8）日出席KKTV與新加坡新傳媒合作發布會，温昇豪和李銘順合作的暗黑懸疑劇《誰殺了她》也將在KKTV播出。先前捲入MeToo風波的炎亞綸、宥勝今天紛紛被起訴，曾與宥勝合作的温昇豪不願多談。

周智慧和鄧偉德被問及有看過温昇豪戲劇作品？2人頓時語塞，温昇豪幽默自嘲：「可能就是世代的代溝。」周智慧立即說很期待看到温昇豪的新作《誰殺了她》。而鄧偉德先前在新加坡因飾演消防員備受矚目，温昇豪也演出《火神的眼淚》，鄧偉德立刻請教温昇豪拍攝是否辛苦，温昇豪意欲深長的點了頭，引來爆笑。

周智慧和鄧偉德這次來台與郭書瑤（瑤瑤）、林子閎等人拍攝最新戲劇《完全省錢戀愛手冊》，2人都是第一次到台灣拍戲，目前已拍攝一個多月。周智慧說她先前看過瑤瑤演的《通靈少女》，可以看到本人很興奮，也透露因為2人都愛吃榴槤，私下聊得最多的話題是食物。

鄧偉德認為瑤瑤本人非常親切，反而是在IG上看林子閎很酷，相處後發現本人很幽默、愛說冷笑話。而身高190公分的鄧偉德幽默說從小就長得很高，曾一度以為身高太高是生病了，還去看醫生，「後來有故意舉重，把自己壓矮。」

來台灣拍戲最有感的就是氣候，鄧偉德分享因為新加坡比較熱，來台灣的天氣很剛好，服裝上的選擇也很多。周智慧透露因為劇中有些台詞是閩南語，她也特地請教製作人、學習閩南語。