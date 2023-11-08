2024總統大選明年1月舉行，為確保各陣營正副總統參選人安全，由國安局特種勤務指揮中心主責的「安維八號」，預計編4組約220人，將於明天正式成軍典禮，由國安局長蔡明彥親自主持。

據指出，維安人員選員標準嚴苛，由國防部、警政署特勤編組單位舉薦優秀軍警，同時考核品德、體能、勤務專業、敏銳度及專業度等項目須均達標準之上，才能徵調為儲備人員，並經新進、專精共18週訓練，再實施學科、體能、戰技、裝備操作等評鑑後，才能成為安維編組。

鑒於近年國際頻傳政要遭攻擊，如日本前首相安倍等，這次國安局特勤中心採購多項硬體設備強化參選人維安，包括新購防彈掃街車（Ford Ranger）及警備車（Land Rover Discovery）、新式槍響偵測器、新型狙擊槍，同時嚴格管制造勢會場空域，若有未經合法申請的無人機迫近，當場實施反無人機干擾反制。

據了解，總統大選4組維安，不能挑正副總統候選人，明天成軍後，隨即就會以政黨做設定先行抽籤，各組總統候選人到中選會正式登記參選，出了中選會大樓，就由特勤接手維安。

此外，為強化參選人維安，國安局特勤中心新購美軍特種部隊現役BARRETT MRAD狙擊槍及NVLS熱顯像，並與夜視鏡相輔相成強化夜間防護能力，同時搭配新型槍響偵測器，極短時間內定位敵目標予以反制。

據了解，新型狙擊槍為美造BARRETT MRAD狙擊槍，使用彈藥為7.6公厘、有效射程1500公尺，除了是特勤中心新槍外，亦是美軍特種部隊現役狙擊槍，在俄烏戰爭、以巴戰爭中均曾被使用。

此款狙擊槍可更換槍管，射擊不同口徑彈藥；另配有折疊式腳架及槍托，供射手快速轉移並架設射擊位置；配賦的觀測鏡為「LEUPOLD MARK5」先進光學瞄準鏡，相較傳統觀測鏡的「十字絲」瞄準線，此為「聖誕樹」型的密位刻劃瞄準線（TREMOR 3），可供射手快速修正落彈位置，迅速實施反制射擊。