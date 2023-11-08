台中65歲以上車禍死亡人數占全市車禍死亡人數4成。陳文政批評，高齡者換照制度2017上路，但高齡人口車禍死傷數卻不減反增，政策完全失靈，要求市府拿出對策。交通局表示，改善工程跟宣導並進，盼能降低死傷率。

台中市議會今天交通地政業務質詢，市議員陳文政表示，根據行政院人口統計資料，去年台灣65歲以上的人口，佔比約17％。去年台中市車禍件數18到24歲發生1萬7069件、42人死亡，65歲以上車禍6149件，死者卻高達124人，顯示老人家特別容易在車禍中死亡。

陳文政指出，台灣高齡者75歲要換照，明顯高過日本、美國、新加坡等先進國家所訂定的65、70歲等限制，台灣車禍發生率高，卻對高齡者駕照限制也寬鬆，真的非常不負責任。2017年高齡者換照制度上路後，無論是全國或台中，長者車禍死傷人數不減反增，顯見政策完全失靈。

陳文政表示，駕照監理屬於中央職權，籲台中市交通局應向中央積極反應。建議市府應善用老人年金、老人健檢、敬老愛心卡等業務與民眾接觸的機會，進行長者道安宣導，甚至可以將老人健檢結合換照健檢，全面提升長者用路安全。

交通局長葉昭甫表示，針對長者降低事故部分，這交通局擴大與社會局合作，透過台中市400多個長青據點，結合路老師道安宣導團至第一線跟長者宣導，另，長者在步行時間及視覺反應時間皆較慢，在紅綠燈設計也會考慮步行效率及庇護島等，宣導跟工程並進。

交通局補充，除既有工程與宣導外，今年交通局更結合村里長，深入區里層面進行高齡長者的交安宣導，加強行人走行穿線、機車防禦駕駛觀念、留意小綠人秒數安全過路口、出門穿著亮色衣服或亮色配件等觀念宣導，全面性加強市民交通安全。