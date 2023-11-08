埔里鎮長廖志城宣布，12月13日起全鎮茹素5天，12月16日至12月18日封山禁水舉行三獻清醮法會。（楊靜茹攝）

埔里三獻文創品發表會吸引在地仕紳出席共襄盛舉，盼讓更多年輕人願意投入傳統宗教祭典。（楊靜茹攝）

南投縣埔里鎮每12年舉行1次建醮法會，2020年建醮大拜拜全鎮茹素引發關注，依慣例今年舉行三獻圓醮，埔里鎮公所請在地青年創作開運紀念品，8日舉行三獻文創品發表會，並宣布12月13日起全鎮茹素5天，12月16日至12月18日封山禁水舉行三獻清醮法會。

埔里鎮自清末庚子年、1900年起，每12年舉辦1次建醮法會，全鎮茹素提醒居民淨身、淨口、淨心，來恭迎天神下駕賜福，因居民參與度極高，還有在地業者將葷食下架，幾乎成了全鎮運動，外地人也得入境隨俗，發展出獨特的民俗文化，南投縣文化局2022年公告埔里建醮文化列入「南投縣民俗類無形文化資產」。

埔里鎮長廖志城表示，2020年埔里舉行建醮法會，依照慣例第3年舉行三獻、即圓醮法會，醮務人員請示恒吉宮媽祖後，全鎮12月13日起茹素5天，12月16日至12月18日封山禁水舉行三獻法會，將設置總壇及東西南北4大柱壇，呼籲清醮期間造訪遊客能入境隨俗；這次同樣邀請在地青年，推出備受民眾喜愛的開運紀念品。

埔里鎮公所8日在恒吉宮媽祖廟舉行三獻文創品發表會，由模特兒在廟埕走秀展示文創品。廖志城、埔里鎮民代表會主席林釧儀、多名南投縣議員、媽祖廟董事長蘇柏源出席，三獻清醮法會總理團包括總理張朝源、總幹事洪景明、東壇大柱洪文明、西壇大柱邱三恩、南壇大柱詹文仁、北壇大柱蔡秋庭等人也共襄盛舉。

埔里鎮公所8日在恒吉宮媽祖廟舉行三獻文創品發表會，模特兒在廟埕走秀展示文創品。（楊靜茹攝）

埔里鎮公所請在地青年創作媽祖及4大柱壇神獸Ｑ版畫作，推出抱枕、胸章等獻文創紀念品。（楊靜茹攝）

總理團表示，感謝埔里鎮公所以開運紀念品推展民俗活動，讓更多年輕人願意投入傳統宗教祭典，今年的開運紀念品，將媽祖及4大柱壇神獸變身Ｑ版畫作，並製成潮Ｔ、胸章、皮革平安符、抱枕、明信片、提袋、杯墊等文創商品，相信一定會掀起搶購收藏熱潮。

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