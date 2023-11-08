百萬YouTuber Joeman（翁雋明）與網紅夫妻蕾菈（何蕾伊菈）、湯宇，涉嫌持有及吸食第二級毒品大麻，6日遭新北市刑警大隊搜索調查，檢方複訊後均無保請回。雙方也接連拍攝影片道歉，各方看法雖不一，但卻都是YouTube上的發燒影片。

今（8日）直到截稿前為止，YouTube發燒影片位居第一的是Joeman的「大麻事件道歉影片【Joeman】」，已有151萬次觀看；針對此事件評論的Toyz直播影片「大麻煩 | Toyz 直播完整版」，時間雖然長達1小時44分22秒，但已有110萬次觀看，為發燒影片第二名；而蕾菈的「關於此次大麻事件說明【我是蕾菈I'm Lyla】」，雖然慘遭抨擊，但也有43萬次觀看次數，位居發燒影片第三。

對此，臉書粉專「IEObserve 國際經濟觀察」發文指出，「流量永動機，做錯事道歉完之後就是狗屎寫手、夜夜秀、炎上／拳上，然後再等下一次吵架／做錯事，道歉、和解、炎上。大家都吃到瓜，流量也都有了，又養活了一眾從業人員和YT」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言感嘆「完整的炎上產業鏈」、「這個產業鏈建置好順暢啊…」、「開始新一波流量巨輪拉起來」、「沒有流量是壞流量，只怕沒流量…」、「正當賀瓏煩惱來賓的時候」、「很快就會上狗屎寫手自嘲一下，大家開心就好」、「現在是不是沒有犯罪紀錄就不能當網紅了？」、「下次來個牢房開箱吧」。

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