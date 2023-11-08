日本秋田縣大仙市1名40多歲男子今天上午在自宅腹地遭熊襲，導致臉部等處受傷送醫，讓秋田縣今年遇熊襲受傷人數攀升至66人，是過去創紀錄的2017年20人逾3倍，續寫新高紀錄。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，根據當地警方表示，這名男子臉部及身體受傷，向妻子求助後，被送往大仙市內的醫院治療。男子送醫途中仍有意識，可以跟人對話。

傷者的母親表示，這是附近地區第一起被熊攻擊致傷的案例，「覺得相當可怕所以不想踏出家門」。

秋田縣警察本部指出，秋田縣內今年至今被熊攻擊受傷的民眾累計至66人，已經是受害案例最多的2017年逾3倍。

縣政府及警方呼籲民眾遠離視線不佳的草叢等地，及盡量攜帶能發出聲音的鈴鐺或收音機等物品，讓熊知道有人存在。

秋田縣政府因為民眾被熊襲的案例持續增加，日前開始祭出補助給捕獲熊的獵人等措施。

然而從上月開始持續有民眾透過電話或電子郵件等方式，抗議地方政府獵殺熊。

秋田縣政府表示，接獲最多抗議的時間，是10月4日疑為親子的3隻熊闖入美鄉町一間榻榻米店家的工作室被獵殺後，接獲民眾大量電話及電子郵件稱「覺得熊很可憐」，還有人在電話裡嚎啕大哭，對負責因應的職員執行業務產生影響。

秋田縣知事佐竹敬久指出，許多抗議來自未出現受害案例的地區，而且似乎有同一人多次抗議。不過，也有民眾要求當地政府可以改善或解決熊襲人的問題。

而福島縣政府平均1天最多接到4至5通電話，除了有抗議電話外，也有民眾向縣府表達不安，「希望能採取對策解決熊的問題」。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1121108