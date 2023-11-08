《小姐不熙娣》的班底之一珍琳，除了有「情慾女王」之稱，私下興趣是斜槓製作翻糖蛋糕，近日前往英國參加CAKE INTERNATIONAL COMPETITION翻糖裝飾藝術國際競賽，一舉拿獲兩面銀牌，據悉這還是她第一次參加國際賽事，首場國際比賽就獲得優秀成績，讓許多粉絲狂賀。

珍琳日前在社群分享參加英國國際糖藝比賽的心得，首次參加國際賽事，她選了兩個作品參賽，第一個作品是源於擔任禮生時看到媽祖鳳袍的靈感，珍琳心想若能把台灣宗教文化與刺繡工藝讓國外朋友欣賞肯定會很棒，但在設計過程中一度卡關，直到有天夢裡出現一座神尊披著粉色外袍，她照著夢中的印象雕塑就慢慢完成了，對此她直呼「我想這就是所謂的媽祖托夢吧！」不過在運送過程中作品在海關檢驗時被推倒，在運輸帶上滾了一圈，珍琳形容「那時的我直接心臟炸裂覺得我的世界毀滅了、沒想到神奇的是蛋糕的外觀沒有任何損傷⋯回到我的手上就像什麼事都沒發生一樣！」。

珍琳帶著作品「媽祖鳳袍」、「鴛鴦與荷花」參加英國翻糖比賽。（圖／珍琳經紀人提供）

珍琳5月與男星陳慕公開戀情，她表示第二件作品「鴛鴦與荷花」本來是做給男友的生日禮物，鴛鴦是夫妻和睦美好的象徵，荷花的花語是堅貞與純潔，珍琳打算用這個作品破除小S開玩笑預言兩人半年後分手的魔咒，不過作品規格超出比賽規定，珍琳到英國當晚才重新製作，沒想到幸運拿到銀牌，運氣非常好。