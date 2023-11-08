味全龍「台灣大賽」G4再度變陣，「大師兄」林智勝披上龍袍後首度被排進先發打線，他也以41歲又311天成為總冠軍賽史上第3年長先發打者，儘管已有多次大賽經驗，但他賽前還是直呼會緊張，「畢竟也是第1次在41歲打總冠軍。」

林智勝今天打第5棒、擔任先發一壘手，賽前受訪時還沒等大家開口，就說：「你們要問先發嘛？我很緊張，非常緊張，但也很享受在比賽中。」被問到是不是真的很緊張，他說是真的，「說不緊張是騙人的，而且今天還有守備任務，希望能幫助到球隊。」

球隊在打完前3戰後以1勝2敗陷入落後，今天必須要全力搶勝、將戰局扳平，否則將會陷入退無可退絕境，林智勝說：「我只看今天，不看後面，對我來說，今天過了才有明天。今天就把好的盡力發揮，盡量多搶分，畢竟對手追分能力也很好。」

生涯第10次參與總冠軍賽，生涯效力過3支球隊都打進總冠軍賽，林智勝認為，龍隊球員百分之99都是年輕球員，幾乎沒有大賽經驗，看得出來首戰明顯感覺到緊張，但接下來漸入佳境，昨天雖然滿壘沒能超前，但感覺打者已經有慢慢發揮出能力了。

中職總冠軍賽史上最年長先發打者是統一獅高國慶，他在2020年11月5日當時是42歲又30天，第2老則是興農牛林仲秋42歲又29天；林智勝上次在總冠軍賽先發是2019年10月16日，當時他還效力中信兄弟時期，今天是他相隔1483天再被排進先發打線，他也擠下彭政閔的41歲又72天，成為史上第3年長總冠軍賽先發出賽打者。