「渡海三家」之一，有「詩、書、畫」三絕之譽的溥心畬，今年11月18日為其逝世60周年忌日，香港邦瀚斯為其舉行《儒風》展，台灣則有國立歷史博物館（史博館）為其舉辦「寒玉幽光」紀念座談會，觀其人其畫，可見其遺民與移民的心境，均成為其內在與創作涵養。

溥儒，字心畬，其曾祖係清宣宗道光皇帝，祖父乃晚清權傾一時的和碩恭親王奕訢，他自幼深受傳統文化薰陶，耳濡目染恭王府中珍藏，加以天資稟異，精勤用功，其畫名早年便已蜚聲海內外，也因其傳統水墨功底最為人稱讚，對他往往有「文人畫最後一筆」的盛名，但國立故宮博物院書畫文獻處代處長何炎泉則認為，在傳統的標籤之外，其實不應抹殺溥心畬在繪畫上的一些創舉。

何炎泉以「漫畫」為主題來看溥心畬，他其實有一類幽默、富敘事性的漫畫傳世，如〈貓鼠墨戲〉中貓傳神地對鼠輩睜一隻眼閉一隻眼。此外，台灣的風土景色也帶給他許多嶄新的視覺感受，也在其創作中多見別闢蹊徑的新意，與其稱他為「文人畫的最後一筆」，不如說是「新時代文人畫的第一筆」。

史博館助理研究員蔡耀慶則指出，在史博館的藏品中，亦可展現溥心畬書法成就，就書體而言，篆、隸、行、草、楷等五體兼備。以其家學而言，其書法應和清皇室要求，以成親王的楷書風格作為基礎；學習二王書法，映皇室遺民對於正統的追索，而後從家藏歷代名家之作與友朋間往來，逐漸形成自己的特色，多元的表現風貌，也更鮮明體現他的藝術特質。

香港邦瀚斯將於18至22日，展出溥儒作品40餘件，其中包羅文人雅趣、山水、人物、書法等，多由故交家屬遞藏而未裝裱，其中15件將於展後的「中國書畫」秋拍首度釋出市場。