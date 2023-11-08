台東縣消防局特種搜救隊暨搜救犬小組訓練基地廳舍8日落成啟用。（蔡旻妤攝）

台東縣消防局特種搜救隊暨搜救犬小組訓練基地廳舍8日落成啟用，台東縣府祕書長盧協昌（中）致詞。（蔡旻妤攝）

台東救災必須面臨極端氣候及複合式災害的考驗，台東縣消防局特種搜救隊暨搜救犬小組訓練基地廳舍8日落成啟用，台東縣府祕書長盧協昌表示，感謝中央與地方齊心努力，訓練基地新建啟用，讓台東消防更躍進，未來也將持續為國際人道救援工作盡1份心力。

盧協昌致詞時表示，台東縣在111年3月成為國內首支「中型搜救隊國家認證隊伍」，為「國際人道救援工作」輪值主要縣市之一，11月份由台東擔任國際人道救援當月輪值，只要有需要，在重大災害發生之當下並正式接獲內政部消防署的通知派遣，便可立即動員支援投入國際人道救援工作。

台東縣特搜人員平時需透過各項訓練，維持救災能量，累積救災經驗及知識，而搜救犬隊更是需要模擬場地不斷訓練。然而東部地區缺乏訓練場地，北部、西部或消防署南投訓練中心均距台東遙遠且交通不易。

台東縣消防局長管建興提及，倘東部發生重大災害致聯外交通中斷，特搜人員離轄參訓將使搜救能量真空，對人民生命財產保障產生極大風險，特搜隊便無法在第一時間救援，既有廳舍部分搜救犬訓練項目也無法施行，因此，特地在消防局豐田分隊旁建置特種搜救隊暨犬隊訓練基地。

消防局說明，特種搜救隊暨搜救犬小組訓練基地廳舍新建工程總經費約6300萬元，2021年10月5日開工，2023年6月6日竣工驗收完成；主要工程項目包含綜合訓練中心及災害複合訓練場，其中，「綜合訓練中心」內部1樓為搜救犬訓養區、行政辦公室；2樓為搜救犬小組成員備勤室及外地受訓教官及學員宿舍。另外「災害複合訓練場」則可細分為模擬災害發生時半毀損的3層樓建築物及外部局限空間訓練場，設定不同的災害情境提供搜救人員及搜救犬進行搜索、支撐、破壞和救援等綜合練習。