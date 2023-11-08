積穗國中校方安排入班學習活動，讓日本學生入班學習，有手做餃子、製作滷肉飯、蚵仔麵線體驗，以及品嚐在地特色飲料珍珠奶茶。（民眾提供）

日本靜岡縣清水南高等學校中等部超過百位師生今（8）日來台研修旅行，繼2017、2018年後，第三度至台灣進行台日交流體驗，首站來到新北市積穗國中，全校師生開心迎接從日本遠道而來的貴客。

靜岡縣是卡通《櫻桃小丸子》的家鄉，清水南學生代表準備文化盒子，介紹學校多元文化及年級特色課程，並且以卡通小丸子劇情當中的當地祭典為發想，由同學們穿上浴衣教積中同學祭典舞蹈同樂，體現日本文化。

積穗國中校方安排入班學習活動，讓日本學生入班學習，有手做餃子、製作滷肉飯、蚵仔麵線體驗，以及品嚐在地特色飲料珍珠奶茶。

另製作台灣印象的EMOJI符號貼紙，結合學校社會科彈性課程融合在地文化，讓清水南學生留做本趟台灣研修旅行紀念，校方準備新北特產碧螺春茶送給日方師長，展現台日友好的待客之道。

積穗國中校長張國振及清水南高校主任野原美由紀都表示，透過雙方學生交流學習，瞭解各自生活習和文化習俗，進而增廣國際視野，同時透過英語交流，亦能增進雙方師生全球素養。

9年級潘同學表示，透過交流時間，帶領日本同學製作在地美食，並藉由簡單日語和英語溝通，除增加學習日語的動機，並能更加了解日本文化差異，留下深刻回憶。