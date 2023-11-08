優群今天下午舉行線上法說會，優群為DDR系列與RF網通I/O連接器廠，目前是國內DDR(SO-DIMM與Long DIMM)及M.2等I/O系列產品頂尖供應商，NB傳統旺季來臨，且蘋果新機微型沖壓件出貨放量，優群第3季合併營收為8.93901億元，季增24.53%，創下單季歷史新高，營業毛利為4.45863億元，季增49.67%，單季合併毛利率為49.88%，季增8.38個百分點，亦是單季歷史新高，營業淨利為2.83028億元，季增73.67%，單季營業淨利率為31.66%，季增8.96個百分點，稅後盈餘為2.87億元，季增82.23%，單季每股盈餘為3.19元。

優群財務長范玉真表示，第3季毛利率上揚，主要是因DDR 5搭配率增加，以及微型沖壓件Metal ba出貨放量。

優群前3季合併營業收入為22.02億元，營業毛利為9.93億元，單季合併毛利率為45.1%，營業淨利為5.6億元，稅後盈餘為5.39億元，每股盈餘為6.01元。

法人關心目前DDR 5轉換率如何？劉興義表示，So Dimm公司市佔約一半，以數量來看，目前轉換率約25%，DDR 5營收佔比約4成；至於Long Dimm DDR 5數量約佔30%，佔Long Dimm營收比重約60%。

優群10月合併營收為2.78億元，月減9.87%，年成長27.55%，累計前10月合併營收為24.8億元，年增12.47%。

劉興義表示，第4季營收能見度不高，之前NB大客戶不看好，預估季減3成，不過10月底客戶又上修至季減1成左右，且微型沖壓件拉貨高峰在8月到10月，整體來看，第4季預估將季減1成，毛利率有可能和第3季相當。