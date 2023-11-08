2023年11月8日新北市／由返鄉青年規畫山林觀光遊程，結合微笑山線遊程，帶領新北對客家文化有興趣的青年，共同勇闖五寮尖山。（新北市客家局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市客家局投入五寮客庄創生，於三峽區五寮里設置駐地工作站，現今邁入第三年，攜手與返鄉青年合作，加入青年創意發想結合地方農特產，讓更多民眾認識五寮客庄「梨仔筍」品牌及山林觀光體驗活動。客家局表示，返鄉青年們自8月起，規畫辦理3場採筍體驗活動，於遊程中融入三峽藍染、食農教育等活動，讓民眾認識三峽的客家族群宗教信仰、生活方式與特色物產。

返鄉青年郁苓表示，未來希望透過家中的舊式三合院，結合自己的咖啡簡餐專長，並和父母的筍產業合作，發展地方觀光事業。另外，由返鄉青年孟瑩規畫山林觀光遊程，結合微笑山線遊程，帶領新北對客家文化有興趣的青年，共同勇闖五寮尖山，孟瑩表示，自己對登山與山林體驗有很大的興趣，希望可以結合客家文化及五寮山林意象與文史，讓更多人認識客家。

客家局積極串聯在地創生團隊、社區協會及店家，讓青年在返鄉的過程中，給予輔導、培力及支持，持續傳承客家文化，於4日，與三鶯社區大學攜手合作「五寮地方創生的想望」論壇，講述客家局與中央大學客家學院於三峽地方盤點的族群關係現況與地方創生執行歷程，推展客家族群主流化，落實多元族群文化。

接著8日由返鄉青年孟瑩帶隊辦理「新北客庄五寮趣」一里一故事的活動，主講五寮客家人拓墾故事及伯公信仰，並來到台七乙線許多跑山族的休息站「時間厝咖啡廳」，了解黃老闆到五寮的創業歷程及創生事業故事。

新北市客家局長林素琴局長表示，五寮為新北重要的傳統客庄，具有六成以上的客家人口，因日治時期焗腦及種茶事業來到三峽當地。為發展地方創生延續客家文化，客家局於駐地工作站結束後仍持續串聯公私協力，活絡地方客庄經濟與產業加值。

今年度以「新北近山客家帶」為策展理念，於新北市客家文化園區舉辦「山客生活交換旅所」特展活動，除了介紹新北山客二代的打拚成果，亦提供客庄創生青年展演的舞台。