彰化1名人妻因拒絕臉書好友黃男的追求，其騎乘的機車兩度遭黃男破壞，還遭黃男朝臉部潑灑硫酸，造成右臉及右頸腐蝕性傷害。彰化地院日前審結該案，雖依違反《跟蹤騷擾防制法》對黃男判刑4月，但審酌黃男犯罪後已與告訴人達成和解，宣告緩刑2年，以及義務勞務50小時。

判決指出，被告黃男於2021年12月間，透過臉書認識告訴人後展開追求，然因告訴人為有配偶之人，遂婉拒黃男的追求，並將黃男臉書封鎖，造成黃心生不滿，並在追查得知告訴人的住處及作息後，展開跟蹤騷擾。

2022年7月間，黃男守在告訴人下班返家必經道路盯梢、守候，等到看見告訴人行經該處後，即上前攔阻，並表達愛意，同時質問為何將其臉書封鎖，在聽到對方表示雙方僅為朋友關係後，黃男遂行離去。

數日後，黃男來到告訴人住處外，見告訴人機車停放在屋外，竟將鹽巴、沙子等物放入該機車的機油箱內。幾天後，黃男再到告訴人的住處外面，將告訴人的機車洩漏機油。

更離譜的是，去年10月21日下午5點半左右，黃男騎機車到告訴人的住處外盯梢守候，見告訴人返家時，竟持裝有硫酸的噴霧罐朝告訴人噴灑硫酸，造成對方受有右臉及右頸腐蝕性傷害。案發後隔天晚間，黃男在其位於南投縣的住處遭員林警分局員警逮捕。

法官審理認為，被告黃男與告訴人為網路上之朋友關係，被告不思以理性方式與告訴人互動，竟違反告訴人之意願，對告訴人為上述攜帶危險物品跟蹤騷擾行為，甚至對告訴人潑灑硫酸，致使告訴人心生畏怖，嚴重影響日常生活及社會活動，考量被告已與告訴人達成和解，審酌後判刑4月，同時宣告緩刑2年。