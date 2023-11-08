小S、吳慷仁出席《此時此刻》上線記者會。（羅永銘攝）

《此時此刻》舉辦上線記者會，5對超強CP卡司出席。（羅永銘攝）

徐熙娣（小S）繼多年前的電影《吃吃的愛》、客串陸版《流星花園》後，再度參與影視作品演出，在Netflix愛情影集《此時此刻》中與吳慷仁配對演出。她透露拍戲14天，為進入角色刻意拋夫棄女搬到旅館住12天。被問是否推薦姊姊大S和姊夫觀賞？小S說跟大S吃飯時，她只講句話：「徐熙娣，如果妳得了金鐘最佳女主角，我就去死」！

小S說，大S覺得自己才是演員，「她還沒得到獎，如果先被我得到，她不甘心！」小S給自己這次表現打7分，製作人修杰楷給她10分，吳慷仁則給9分，並鼓勵小S一定要繼續演戲。

她說點頭關鍵是連女兒都說OK，又確定對手演員是吳慷仁，她覺得一定會很有質感。為了讓自己專注於角色，她循賈靜雯推薦的方式，在拍戲14天中，特別搬去住旅館12天，讓自己從小S進入「張維熙」，當時老公時不時傳訊息給她，她還要求對方「這幾天先不要找我，怕不小心又回到老婆身分，希望先不要煩我」，她笑說住到後來很不想回家，想要直接住兩個月。

多年沒演戲的小S也說之後還想繼續演，「因為慷仁一直要我繼續演，說我是好演員。這次是太喜歡這劇本，又得到家人同意就接了，但要遇到很喜歡的劇本不容易，對手也要是我相信的，一切是緣分」。

被問如果可以許願，想許願跟誰拍親密戲，她透露滿喜歡這部影集中的另一位演員劉俊謙，之前他跟修杰楷一起上她節目即興演出，非常放得開，尤其現場加演窒息的愛，眼神很到位，後來再去看他主演的那集，飾演聽障，跟他上節目完全不一樣，變一個路人，「好厲害喔！如果能跟他演到戲，會很期待」。

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