媽祖是台灣宗教信仰信奉的重要神祇之一，每次各地舉辦媽祖相關活動時，總能吸引不少信徒參加。一位男子近日發現，雲林某高中迎接媽祖時，竟有高中生穿著婚紗，消息曝光後引發熱議。不過校方澄清，其實穿著婚紗的是該校時尚科同學，因為明年畢展主題之一是「西螺福興宮媽祖嫁女兒」，同學們才會先穿上婚紗做熱身。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「雲林的某一間高中生，穿著婚紗迎接西螺媽祖進來他們學校」，附圖顯示學生迎媽祖的隊伍中，的確有數位同學穿著婚紗登場。

對此，許多網友紛紛回應，「祈求媽祖，肚子中的孩子認媽祖當乾媽」、「可以去現場領老婆的意思嗎？」、「為什麼我覺得有種未婚媽媽的感覺」、「待嫁新娘團」。

不過也有人指出，這是義峰高中學生，穿婚紗迎媽祖應是時尚造型科的活動，「這是時尚造型科，可以有點文化嗎？說出來的話自己要負責欸，不要現在還看得到留言，要追究又一堆沒膽的馬上刪留言餒」、「服裝設計科的同學吧」。

義峰高中表示，穿婚紗迎媽祖的其實是時尚科，最主要是因為明年畢業成果展的主題之一是婚嫁，希望屆時能移師到西螺福興宮，辦一場「西螺福興宮媽祖嫁女兒」的主題，因此今日先請4位學生穿上婚紗，為明年的活動做熱身。