行政職工作比較沒有業績壓力，若薪水給得還不錯，是不少人願意做到退休的選擇。一名網友就透露，友人雖然在做行政職的工作，但年薪卻高達60萬元，讓其他人全都超羨慕，希望可以幫忙介紹。

鄉民「Bluexuan」今（8）日在PTT女板表示，朋友找到行政職的工作，年薪達到60萬元，沒有業績壓力，且平常上班還可以摸一下魚，算是很輕鬆的工作，但該位友人卻認為薪水可能會一輩子維持這水準，沒有再提高的空間，因此決定離職，讓原PO感嘆說「突然好羨慕，有這麼好的工作為什麼要離職，上班空閒經營個副業也不錯啊」。

不少人驚呆喊「行政職年薪60萬很棒了吧，傳產工程師可能都不到」、「如果是早八晚五準時下班，已經屌打一堆人了吧」、「不會發大財但沒壓力日子爽，挺好的耶」、「年薪60萬的行政職，在南部根本是天方夜譚」、「行政60哪裡找，幫內推」、「一個月五萬，準時下班無壓力，爽爽過生活不好嗎？」

但也有人認同原PO友人的想法，說「吃飯、房租、日用品，扣一扣也沒什麼錢娛樂了」、「每個人的理想生活不同呀」、「家裡不缺錢才可以這樣爽到退休」。