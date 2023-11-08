高雄市各大百貨週年慶陸續開跑，適逢疫情解封，心情脫離霧霾與陰影的時候，最適合來欣賞一場心靈與藝術的饗宴。高雄大遠百攜手「曾日昇心靈藝術展覽中心」，自十一月八日至十二月三日在高雄大遠百一樓藝文特區舉辦「享受當下豐盛人生」心靈藝術畫展，展出近二十幅創新心靈藝術畫作，透過豐富的色彩意象，帶給民眾全新視覺並觸動心靈深處而產生共鳴，歡迎民眾蒞臨觀賞，享受一場豐盈的心靈藝術饗宴。

高雄大遠百長期致力於各項公益活動、扶植在地產業、關懷弱勢，打造在地「公益平台」的角色，攜手合作夥伴，壯大公益力量，不論是關心婦幼弱勢、偏鄉兒童，還是推廣環境教育，支持在地農業，都可以看見遠百及員工們熱情投入的身影；高雄大遠百表示，三年疫情影響民眾宅在家的時間變長，活動範圍受限，帶來心理壓力與情緒問題，國門開放後民眾為了舒緩情緒，旅遊熱潮爆發放鬆後，焦慮自然就降低。

心靈藝術家曾日昇8日起至12/3日「享受當下豐盛人生」心靈藝術畫展。（圖片來源：高雄大遠百提供）

因此，特別邀請知名畫家曾日昇老師，讓逛街購物民眾盡情欣賞「享受當下豐盛人生」近二十幅畫作，油畫是一門藝術、也是一門哲學、更是文化和美學的結合，透過畫家的熱情和創作，得以完美表現出來；心靈藝術家曾日昇透過豐富的色彩意象，帶給民眾全新視覺享受，讓民眾居家就能藉由直播欣賞到情感豐富、技巧精湛的油畫作品，更透過原創者的導覽觸動心靈深處而產生共鳴、進入心靈交流，迎接一場藝術洗禮。

出生於彰化二林的曾日昇心靈藝術家，從事藝術創作三十餘年，獲獎無數在國內外更擁有豐富的展覽經驗，除了曾在國父紀念館、松煙文創中心及各縣市舉辦個展五十餘次、聯展共二十餘次，並於2015年更於法國巴黎、德國柏林馬德保舉辦個展。即日起於高雄大遠百盛大展出，曾日昇老師擅長以重疊的點、線、面潑灑色彩、顏料恣意奔放流動，綻放豐盛的生命力，讓觀賞者有身心安定的感覺。

觀賞者不僅僅用眼睛來欣賞作品，更能試著用心靈來感受畫作傳遞的溫暖，領受生命美好的一面，不管是絢爛的火花、靜謐的星空、生意盎然的綠野，還是無語的曠野，都是人生裡可能的一段旅程，經過後都成為一抹畫作裡的風景，錯綜複雜卻也五彩繽紛，歡迎民眾踴躍蒞臨欣賞精彩畫作。

遠百週年慶自即日起至十一月十四日止推出首波優惠，化妝品、內睡衣當日單筆滿2000元送200元，百貨服飾當日累計滿5000元送500元、累計滿50000元再加送800元，大家電單筆滿10000元送1000元，保健器材單筆滿5000元送600元，數位3C(含APPLE)、MUJI無印良品刷9大銀行指定信用卡單筆分6期刷滿10000元也可獲贈500元十足抵用券，享5%回饋，全館購物刷13大銀行信用卡單筆分期滿6000元送200元十足券、單筆分期滿10000元送400元十足券，讓回饋多更多。