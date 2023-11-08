英國天團Cold play酷玩樂團將於11～12日兩天，假高雄世運館開唱，伴隨大批粉絲的湧進，帶動高雄旅宿業新一波訂房熱潮，卻傳出有部份旅館訂房費超收的情況形。

御宿旅館集團董事長劉坤福表示,該集團旗下旅館於酷玩樂團演唱期間按平時收費,不漲價。（圖片來源：林憲祥提供）

對此，高雄市觀光協會理事長也是御宿旅館集團董事長劉坤福表示，他相當肯定市府舉辦這項大型演唱會活動，但籲請旅宿業應合理收費，並朝永續經營方向努力，才能提高高雄市市的國際知名度，如此旅客才會綿延不斷的來高雄住宿，帶動地方觀光產業的蓬勃發展。

劉坤福強調，他的經營哲學，就是抱著「價格謙虛、品質高貴、做口碑、做品牌 、做回流客」的理念，因此以週六登場的酷玩樂團來高雄舉辦演唱會，御宿旅館集團旗下位於高雄地區的17家旅館，不僅沒有漲價，而且都按平時收費，就是希望顧客住的愉快，而且喜歡再來。

對於市府這次舉辦這項大型演唱會，劉坤福毫不猶豫的說，市府舉辦這項大型演唱活動，深具正面意義，他肯定這項活動，且很感謝，希望市府能夠常舉辦類似大型活動，帶來觀光人潮，帶動旅宿業的住房率跟著提高。

據瞭解，受惠於酷玩樂團週六到高雄演唱，高雄的旅宿業訂房節節升高，且不少旅館都達到客滿的境界。其中，御宿旅館集團旗下的17家旅客、翰品高雄館等多家飯店，自11月10起至11月12日期間，平均訂房已達8成以上至客滿的情況。