輔英科大五專部醫學檢驗生物技術科學生李劭倢，勇闖大陸北戴河舉行的第19屆亞洲溜冰錦標賽，在成人女子組個人冰舞項目技驚全場勇奪金牌，校長林惠賢表示，李劭倢長相甜美，技藝高超，擔任學校運動大使，且是總統盃和全國中正盃花式溜冰各擁13金的紀錄保持人，高築李劭倢障礙，不僅為全校學生樹立學習榜樣，全校師生也引以為榮。

李劭倢開心與母校分享得獎喜悅。（圖片來源：輔英科大提供）

擔任導師的副教授林冠華指出，李劭倢在溜冰界名氣響亮，專一時班上同學就知道她是國手，相處非常融洽，尤其李劭倢意志力堅強，頗為自律、努力向學，臉上永遠帶著甜美微笑，毫無傲氣，人緣相當好。

李劭倢奪獎後與教練合影。（圖片來源：輔英科大提供）

有「滑輪花式溜冰甜姐兒」之稱的李劭倢，四歲開始學藝，天份加上「家學淵源」，小小年紀即嶄露頭角，是國內各大比賽的常勝軍，體育暨健康促進中心主任蔡芬卿指出，剛閉幕不久的杭州亞運會，李劭倢和哥哥李劭冠，為了參加亞運滑輪花式雙人冰舞為國爭光，兩人準備了二年，不料開幕前四十多天大會臨時宣布取消該項目比賽，讓二人奪金夢想幻滅，心情盪至谷底。

亞運會後，哥哥決定高掛冰鞋，從溜冰界「退休」，專注輪機工作；李劭倢則決定另闢蹊徑，改參加在北戴河舉行的亞洲溜冰錦標賽，以小時候繪畫本「好餓好餓的毛毛蟲」英語版樂曲參賽，首日指定曲稍有失誤，暫居第二名，次日完美演譯曲目，後來居上捧回金牌。

李劭倢透露，在國訓中心重訓時，右手肩盂唇撕裂，必須開刀治療，但為了亞運忍痛延期手術，這次參加北戴河亞錦賽，她是負傷上陣，她計畫在65週年校慶表演完後開刀治療，也將利用手術後復健期專心準備學業和實習，畢業後直升二技，考取醫檢師執照，未來在醫療照顧界一展抱負。