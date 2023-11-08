雲端運算及高階伺服器電源營收持續成長，光寶科10月合併營收為122億元，月減13%，年減13%，其中資訊及消費性電子部門受惠於高階電源供應器出貨穩定，產品組合持續優化，營收佔比達47%；光電部門全球出貨量排名第一的光耦合器高階應用出貨穩定、汽車照明及不可見光於感測應用需求穩定應用需求穩定，約佔營收比重約20%。
光寶科今年1到10月合併營收為1237億元，年減14.88%。
邱森彬表示，過去上下半年比為45:55，不過從第3季及第4季市場狀況來看，下半年仍可優於上半年。
光寶科(2301)10月全球合併營收為122億元，不含已轉讓之影像事業部，月減13%、年減13%，光寶科總經理邱森彬表示，第4季營收看起來可望季增年減，但年減幅度可望較第3季縮小，下半年營運將優於上半年。
雲端運算及高階伺服器電源營收持續成長，光寶科10月合併營收為122億元，月減13%，年減13%，其中資訊及消費性電子部門受惠於高階電源供應器出貨穩定，產品組合持續優化，營收佔比達47%；光電部門全球出貨量排名第一的光耦合器高階應用出貨穩定、汽車照明及不可見光於感測應用需求穩定應用需求穩定，約佔營收比重約20%。
光寶科今年1到10月合併營收為1237億元，年減14.88%。
邱森彬表示，過去上下半年比為45:55，不過從第3季及第4季市場狀況來看，下半年仍可優於上半年。
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