美國財政部將台灣、德國、新加坡、馬來西亞、越南、中國等國列入匯率操縱觀察名單，中央銀行外匯局長蔡炯明今天表示，美國檢視匯率操縱與否有3項指標，其中有2項和經濟結構及貿易有關，台灣的超額儲蓄偏高，國內投資不足，造成經常帳順差占GDP比率偏高；而在貿易方面，由於美國對台灣電子產品需求很強，使得台灣對美出超一直超過美國設立的門檻。上述2項因素，導致台灣名列觀察名單。

蔡炯明表示，經常帳順差反映國內長期存在超額儲蓄問題，也顯示國內投資面向的有效需求明顯不足。

美國檢視匯率操縱與否有3項指標，包括對美國商品及服務貿易順差超過150億美元、經常帳順差占GDP比率逾3％，以及淨買匯對GDP比率超過2％。

蔡炯明解釋，台灣持續被美國列入匯率操縱觀察名單，是在「預料之中」，因為經濟結構及貿易無法在短期內改變，至於淨買匯的部分，過去一年央行都在賣匯，所以也沒有淨買匯超過美國財政部的判斷標準。

有關外匯存底納入綠色債券的議題，蔡炯明表示，目前央行的外匯存底就已經有綠色債券，至於持有的準則仍然是考量「安全性及流動性」。