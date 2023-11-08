有些人看到不順眼的事情，就會直接說出來。《搜狐網》近日分享3個經常抱怨的星座，他們遇到不喜歡的事，會馬上表達個人不滿的看法，嘴巴甚至動得比腦袋還快，但他們並非抱有惡意，只是個性過於直率。

▎處女座

處女座做事有原則，不容許別人顛倒是非或玩弄權力，看到不公不義的事情，就會勇敢說出來，而且非常毒舌，能夠抓住最致命的關鍵，讓對方啞口無言，處女座有話直說的個性，也容易得罪人，但他們完全不害怕，認為追求真理比較重要。

▎射手座

射手座只要覺得不滿就會馬上抱怨，不會在乎場合是否合適，一旦生氣了，會變得很毒舌，甚至是口無遮攔，惹怒不少人，容易因情緒管理問題而被批評，射手座就是太過衝動，但他們其實並沒有惡意，若是說的太過分，事後也會感到後悔。

▎牡羊座

牡羊座脾氣來得快也去得快，他們富有正義感，看到有人受委屈時，絕不會袖手旁觀，別人不敢說的話，對於牡羊座都不是問題，他們性格有些暴躁，難以掩飾自己的情緒，會用各種方法抱怨同一件事，雖然讓人有些頭痛，但牡羊座絕對是值得深交的好夥伴。