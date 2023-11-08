中國外交部發言人汪文斌今天對澳洲總理艾班尼斯訪中，給予少見的高度評價說，艾班尼斯此訪是澳洲總理7年來首度訪中，也是中澳自去年11月以來又一次重要高層交往，具有「承前啟後，繼往開來的重要意義」。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合澎湃新聞及央視報導，汪文斌在回答中國媒體詢問時，作上述表示。

汪文斌說，艾班尼斯（Anthony Albanese）這次訪中，是澳洲總理時隔7年再次訪中，也是他就任總理以來首次訪中，既是對50年前時任澳洲總理惠特林（Gough Whitlam）歷史性訪中的紀念，也是繼去年11月中國國家主席習近平在峇里島會見艾班尼斯、今年9月兩國總理在雅加達會晤以來，中澳之間又一次重要高層交往，具有「承前啟後，繼往開來的重要意義」。

他又說，艾班尼斯訪問期間，習近平與他就事關中澳關係長遠發展的「戰略性、全局性、方向性」問題進行了深入的戰略溝通，為中澳關係持續改善發展「作出了重要戰略引領」。

汪文斌提到，中國國務院總理李強及全國人大常委會委員長趙樂際分別與艾班尼斯會談。兩國領導人會見會談「議題廣泛，內容深入，氣氛友好，成果豐富，兩國和國際社會反響積極」。

他表示，中方願與澳方一道，在「兩國領導人重要共識的指引」下，堅持「相互尊重、平等互利、求同存異」，積極推進落實此訪成果，進一步加強對話合作，深化政治互信，增進人民友誼，推動「中澳全面戰略夥伴關係」在「新的起點」上繼續改善發展，給兩國和兩國人民帶來更多福祉，為地區和世界和平穩定注入更多正能量。

艾班尼斯7日下午在北京與李強會晤時，確認兩國將重啓一年一度的澳中總理會晤。但澳洲國際事務研究所（Australian Institute of International Affairs）8日發表澳中關係專題報告指出，艾班尼斯此行雖代表澳中關係的緊張得到緩解，但澳中長期關係仍具挑戰。

理由之一是，中國有根深蒂固的「被害者情結」，認為澳洲仍受制自身與美國的聯盟，沒有能力奉行獨立於美國之外的外交政策。