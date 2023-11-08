據香港《文匯報》報導，《施政報告》表明，政府正全力研究《基本法》23條立法方案，目標在2024年內完成立法。保安局局長鄧炳強今天（8日）表示，現時與2003年首次推動立法的情況不同，相信市民清楚看到有立法的必要。

鄧炳強接受媒體訪問時表示，在2019年之前，若跟市民說有人隨街投擲汽油彈，不會有人相信，但2019年確實發生了。他說，政府會檢視2019年發生的事件，以及過往世界各地發生的國家安全風險事件，決定如何立法應對將來的風險。

鄧炳強指出，政府會參考中國大陸和外國的相關條例，包括英國的《國家安全法案》，例如警方權力中，扣留時間較長，可以向涉案人士施加條款，例如限制他們的活動範圍等。他認為外國法律具一定參考價值，但強調香港需因應本地情況立法，未必「照抄」外國法律。

鄧炳強續指，外部勢力會用盡任何辦法抹黑，恐嚇市民指23條「好辣」，甚至為條例起很多「花名」，令人覺得條例負面。政府要盡任何方法向市民解釋清楚，希望市民知道每一個文明地方都有國安法例，香港有相關法例也不是特別的事情。