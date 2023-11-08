行政院政委兼經貿辦總談判代表鄧振中指出，此協議也是台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎。（經貿辦提供）

繼台美21世紀貿易倡議簽署首批協定、台灣將與加拿大簽署「投資促進及保障協議（FIPA）」後，行政院經貿談判辦公室8日宣布，台英正式簽署「提升貿易夥伴關係協議（Enhanced Trade Partnership Arrangement，ETP）」，為台英長期經貿策略夥伴關係奠定重要的基礎架構，未來先就數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排展開談判，此後有望構築一個高標準的經貿協議。

台英今年7月宣布啟動深化貿易夥伴關係協商，先就投資、能源與淨零碳排及數位貿易作為三大主要議題，討論未來談判基礎。據悉，一年多前，雙方就有密切接觸，在台美貿易倡議的示範帶動下，英國也評估與我建立ETP的可能性；當前英國已與印度、泰國展開相關協商工作，台灣則是第三個ETP諮商國家。

經貿辦指出，我國駐英代表謝武樵與英國駐台代表鄧元翰（John Dennis），今日經由視訊正式簽署ETP，此協議除確立台英雙方建立提升貿易夥伴關係，也設定未來進一步談判的機制及談判規範，雙方並已同意，將盡速就數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排等三項議題展開談判，未來再繼續擴充到對彼此均有利的其他議題。

行政院政委兼經貿辦總談判代表鄧振中表示，英國是全球第六大經濟體，在生技、能源、汽車、AI、金融等產業具有全球領先地位，並與我國產業發展有高度互補性；目前英國正積極與印太地區重要國家建立經貿關係，台英能簽署此協議，對我經貿發展具正面意義，有助進一步提升我國際經貿地位，增進其他國家與我交往的信心。

鄧振中說，此協議也是台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，未來雙方得以在互惠互利基礎上，逐步涵蓋與貿易相關的其他重要議題，也有機會作為歐洲國家與我提升貿易關係的借鏡；此外，英國將成為CPTPP新會員國，與英國提升經貿關係，對我入會工作具有重要意義。

經貿辦強調，後續進入各項議題談判時，將與企業界及利害關係團體進行溝通，將相關意見納為雙邊貿易規則的重要參考，同時也會融入環境保護、性別平等、企業社會責任、消費者保護等包容性價值。