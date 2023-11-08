炎亞綸與網紅耀樂拍攝私密片外流案，士檢今(8日)偵結，認定炎亞綸涉以手機拍攝與少年性行為影片及持有性影像，依《兒少性剝削防制條例》製造少年為性交行為電子訊號等罪嫌起訴。炎亞綸也發表7點聲明，強調近五年仍與耀樂有聯繫，至今不能理解對方提告動機為名或為利。臉書粉專「八毛律師混酥團」表示，炎亞綸是真的違法，卻還在質疑對方提告是為名為利，到時候對方不和解，沒辦法緩刑，「你就真的準備進去蹲」。

網紅耀樂今年6月控訴炎亞綸在他16歲時強行發生性關係，並在未取得他同意下拍攝性愛影片，甚至最後外流。炎亞綸當時就坦承曾與耀樂交往，也證實有過私密影片，但並非本人流出，是送修手機時被有心人盜取影片。士林地檢署檢察官7月指揮婦幼警察隊約談炎亞綸到案說明，最終依《兒少性剝削防制條例》等罪諭令50萬交保，另限制出境出海。

今士林地檢署偵結，檢察官依片中畫面認為兩人面對面，並無違反意願，但因被拍攝者未成年，仍會依違反《兒少性剝削防制條例》，製造少年為性交行為電子訊號、意圖散布而持有性影像影片2罪起訴炎亞綸。

炎亞綸今中午就在臉書發佈7點聲明，其中指出近五年來與耀樂仍有聯繫，且雙方互有主動，「至今不能理解，對方提告的動機？是為名還是利？」

對此，律師陳宇安透過臉書粉專「八毛律師混酥團」表示，「好了啦，你就真的違法還在那邊質疑人家提告為名為利，你這樣到時候人家不跟你和解，沒辦法緩刑的話，你就真的準備進去蹲」。

炎亞綸在6月爭議剛爆發時，也曾發表過聲明，「八毛律師混酥團」指出，炎亞綸第一次聲明審判外自白承認犯罪，第二次聲明毀掉緩刑機會，「我是他的律師我真的會把他嘴巴抽爛」。

回顧炎亞綸6月的聲明，炎坦承曾與耀樂交往，也證實有過私密影片，但並非本人流出，是送修手機時被有心人盜取影片。當時「八毛律師混酥團」就曾指出，並非影片非炎亞綸主動流出就沒事，耀樂當時才16歲，拍私密影片會有《兒少性剝削防制條例》第36條第1項的問題，「處一年以上七年以下有期徒刑」。

耀樂隨後也發聲明，反批炎亞綸混淆大眾視聽，對年僅16歲的他拍攝私密影片、甚至在分手後將影片散播給他人等種種行徑，這絕對不是無足輕重的感情糾紛，而是毀滅一個16歲少年人生的沉重打擊。至於針對檢察官認為證據不足、不起訴的部分，會繼續與律師研議就此部分提起再議，還原真相並以正視聽。

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