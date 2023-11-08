據衛福部疾管署報告6日新增一登革熱死亡案例，為台南市70歲老婦，病患出現嚴重出血、肝臟損傷及休克等登革熱重症症狀，於染疫7日內身亡。台南市登革熱防治中心統計數據指出，南市本土登革熱確診病例有36.7%為60歲以上，而9成重症病例有慢性病史。台南市政府呼籲長者做好自身防蚊措施，慎防蚊蟲叮咬。

防疫人員檢查供桌易積水容器。（圖片來源：台南市政府衛生局提供）

衛福部疾管署說明，上週共新增4例重症病患以及1例死亡案例，皆發生在台南市。其中一名70歲老婦，患有糖尿病、慢性腎臟病等病史，於染疫7日後因嚴重出血、肝臟損傷及休克等重症症狀過世。

台南市登革熱防治中心統計數據顯示，南市本土登革熱確診病例年齡分布介於未滿10歲至90歲以上，60歲以上病例數約佔36.7%。其中登革熱重症病例有8成是60歲以上年齡層，另經疫情調查發現重症病例中有近9成有慢性病史，凸顯年長者、慢性病史者及曾感染登革熱者皆是登革熱重症的高風險族群。登革熱防治中心主任蘇世斌提醒，許多長者染疫後症狀不明顯，便輕忽其嚴重性或自行服用成藥，病期後續恐產生重症症狀。衛福部南區醫療網指揮官柯文謙說明，一般病人危險期僅1至2日，但長者、慢性病史者或免疫功能不佳的民眾可能在此時期出現休克、出血或器官損傷等嚴重症狀，大幅延長病程，長輩須對登革熱疫情尤其謹慎。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，台南為一日生活圈，人口移動迅速、疾病擴散速度快，社區內也同時出現登革熱第一及第二型病毒，若先後感染則易產生登革熱重症。台南市衛生局提醒市民務必多加關心家中長者健康，提高警覺加強防蚊措施。於戶外活動時可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處塗抹經政府機管核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535(伊默克)等有效成分之防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬增加感染登革熱風險。

台南市衛生局說明，南市截止7日下午3時確診144例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為19,298例，144例分別為北區32例，東區28例，永康區22例，安南區17例，中西區14例，南區10例，安平區8例，關廟區5例，仁德區及歸仁區各4例，年齡介於8歲至88歲。