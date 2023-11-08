此協議內容涵蓋4大重點。（經貿辦提供）

台灣與英國今日正式簽署「提升貿易夥伴關係協議（Enhanced Trade Partnership Arrangement，ETP）」，內容涵蓋4大重點，雙方規畫就投資、數位貿易及再生能源／淨零碳排等3個優先領域洽簽個別協議，並保留擴充彈性，同時建立成效檢視機制，也規範雙方在協議解釋或適用上產生歧見時，應透過友好方式解決，不交由第三方處理。

行政院經貿談判辦公室指出，透過台英ETP，雙方確認世界貿易組織相關權利義務的重要性，並願合作強化以規範為基礎的全球貿易體系，也會致力減少企業遭遇的貿易投資障礙，特別是微中小型企業，建立開放、公平、安全與可信賴的數位環境，合作因應環境永續性及氣候變遷的挑戰，攜手處理符合雙方利益的未來新興貿易議題。

針對協議重點，經貿辦說明，第一，雙方將先針對投資、數位貿易及再生能源與淨零碳排等3項重點領域洽簽個別協議，優先領域皆是目前國際貿易的重要關鍵議題；第二，同時保留擴增新領域的彈性，奠定逐步擴大協議的框架基礎，有助落實台英提升貿易夥伴關係的目標，擴增新領域也不會影響台英各自既有的承諾與義務。

在投資部分，包括強化台英雙方擁護全球永續性和負責任投資的領導地位，支持以規範為基礎的多邊貿易體制，保護企業免於不公平競爭與市場扭曲的威脅，促進雙邊投資的便捷與合作，同時提升雙方在多邊場域的合作。

數位貿易部分，在符合雙方共同利益的數位貿易領域展開合作，應用數位科技提升雙邊貿易便捷化，降低中小企業運用數位科技的障礙，支持開放的數位貿易市場，並鼓勵新創事業發展，推動以規範為基礎的全球數位貿易體系。

再生能源／淨零碳排部分，透過綠色貿易驅動去碳化的發展，以支持實現各自的淨零碳排目標。提升綠能基礎建設，同時展開綠色貿易合作。透過優化專用港口設施、綠色金融模式及健康安全標準，支持發展離岸風電。在新興能源技術領域展開合作，共同建設循環經濟。透過分享最佳實踐，合作提升專業人力技能。

經貿辦說，未來雙方進入個別領域談判時，將與企業界及具利害關係的相關團體進行溝通，並將相關意見納為調和雙邊貿易政策與規則的重要參考，同時也會融入環境保護、性別平等、企業社會責任、消費者保護等包容性價值。

第三，經貿辦指出，在雙方簽署個別領域協議後，將舉行定期檢視會議，掌握各領域推動進展，必要時可介入協調，確保各項工作可達成提升雙邊貿易夥伴關係的目標，也確保推動項目與時俱進，以因應國際新興貿易議題；另為鼓勵企業參與，雙方亦會共同研議具體可行的企業合作形式，如促進台英企業連結、聯合舉辦企業活動等。

第四，經貿辦說明，雙方間對於ETP的解釋或適用產生任何歧見時，將透過雙方間諮商以友好方式解決，不會交由任何第三方、法院或法庭處理。