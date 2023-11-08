海巡人員驚險強登大陸籍船艇，上船控制8名船員。（海巡提供）

澎湖海巡隊今天（8日）早上8時許，於七美島西南方14.8哩處，發現2艘越界的大陸船舶併靠，立即鳴笛並廣播要求停船受檢，沒想到2艘大陸漁船立即分開逃竄，海巡艇追緝驚險強登其中一艘大陸籍運補船，隨後控制船上人員，全案依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將涉案人、船押返馬公港留置調查。

澎湖海巡隊10071巡防艇，今日早上8時許，執行海上聯合偵巡勤務時，於七美西南14.8浬處發現2艘大陸船舶於我國限制水域併靠，即實施鳴笛、廣播命令陸船停船受檢，該2艘陸船分開逃竄，蛇行拒不停船受檢，澎湖海巡隊巡防艇隨即強靠登檢其中1艘陸籍運補船，查獲船上計有8名船員，初步量測體溫均正常，均無發燒或是疑似感冒症狀，且未發現牛、豬肉製品；經了解該運補船載運約300公斤魚貨(已實施海拋)，後續將送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離及調查。

海巡將大陸籍船艇帶回馬公漁港。（海巡提供）

海巡署表示，請漁民朋友如在海上作業發生狀況或發現大陸船舶蹤跡時，立即撥打海巡署「118」服務專線，海巡單位將派艇前往應處。