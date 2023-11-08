疫情導致口罩一戴3年，臉部彩妝業績衰退最明顯。今年口罩令鬆綁，彩妝保養重返百貨業績龍頭，也帶動周邊配件銷售，臺灣自由彩妝師AzzurroKuo今年3月自創品牌，推出專業美妝刷具清潔液，可延長刷具壽命，也保護肌膚不受傷。

擁有25年以上專業彩妝經驗的，曾任國際大牌的首席彩妝師，具有在紐約時裝週後台工作的豐富經驗，目前是全球資生堂髮藝大賞及台北時裝週首席彩妝師，以及眾多國際彩妝品牌的教育訓練講師。

AzzurroKuo表示，上妝的基礎，講究的是刷具絕對要100%超純淨。如果上妝時，皮膚容易泛紅敏感、妝容粉色混濁、妝感不細緻、上粉不均勻，可能是美妝刷具不夠清潔的問題。

刷具除了沾取各種彩妝之外，肌膚油脂、汗水也會順勢沾附在刷毛中。AzzurroKuo指出，如果沒有清潔乾淨，就會孳生細菌，以這些刷具上妝，會讓細菌往臉上刷，造成泛紅、搔癢甚至影響毛孔出現痘痘。所以他提醒每天有上妝習慣的人，要養成定期清潔刷具的好習慣，才能更延長刷具使用壽命，也不會傷害肌膚。

一般美妝品牌建議的刷具清潔方法，大多是先用溫水沖洗刷毛，再以塗抹溫和的肥皂、洗髮精或刷具清潔液、將刷子在掌心旋轉，直到刷毛中沒有殘餘的彩妝，並以溫水沖洗刷頭，輕輕按摩刷毛，最後是用毛巾輕輕拭去水份，將刷毛重新塑成原始形狀，再懸掛風乾。

▲AzzurroKuo 專業美妝刷具清潔液的扁平設計，方便儶帶，可隨時清潔刷具。（圖／全家人健康提供）

不過照著這些步驟做，實在太費工了，所以AzzurroKuo開發All-In-One專業美妝刷具清潔液，只要取適量液體放在容器中，刷具沾取後，在乾淨紙巾上來回刷動，直到沒有殘粉，不必泡洗，只要2分鐘就能讓刷具快速清潔及乾燥，隨時保持潔淨，而且扁平瓶身設計，攜帶收納超便利。任何材質的刷具都能使用，其中所含的丙二醇成分，具有吸水保濕劑及驅菌功能，還能讓刷毛維持柔軟。

值得一提的是這款專業美妝刷具清潔液中含有高揮發性「異丙醇」，這種液體常用於消毒棉片及取代酒精做環境擦拭，因此也能以這款刷具清潔液擦拭彩妝品內外盒及其它彩妝工具容器。

此外，AzzurroKuo還特別在清潔液中加入特調的Bubble sugar香氛，前味有薄荷、肉荳蔻、橙子，中味是雪松、薰衣草與鈴蘭，後味則是龍涎香、麝香、香草，刷具清潔的同時，也能附著香氣，使用刷具時更為愉悅放鬆。