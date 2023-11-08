民眾黨總統參選人柯文哲推出鬆綁代理孕母等生育政策，衛福部長薛瑞元今（8）上午首度鬆口，《人工生殖法》修正草案會納入代理孕母選項，除了不孕夫妻外，也研擬放寬同性伴侶及單身女性。外界認為此舉是跟進柯文哲政見，薛瑞元澄清，和柯文哲沒有關係，更反嗆「他懂什麼代理孕母！」

代理孕母在歐美國家行之有年，但國內討論長達20年仍未開放，柯文哲7日才拋出相關政見，薛瑞元今天就鬆口，會將代理孕母將納入《人工生殖法》修正草案，如此轉折不免引發聯想。薛瑞元今天下午受訪表示，這和柯文哲沒有關係，將代理孕母納入修法，最主要是同性婚姻問題。

薛瑞元指出，目前國內同意同性伴侶結婚，那是否可以有自己的小孩？需要去處理這個問題，因此《人工生殖法》需要做修正，而且不能說女女可以有自己的小孩，男男就不行，這是公平性問題，勢必要藉由另一個女性的子宮和卵子，因此迴避不了代理孕母相關議題。

有婦女團體認為，代理孕母是將女性當做工具使用，反對開放代理孕母。薛瑞元表示，那些條件可以做、容許到什麼程度，都可以在未來法案審查的時候去討論，但這是沒有辦法迴避的議題，否則同性伴侶就沒有機會生育。

薛瑞元強調，包括單身女性、無法生育的夫妻，沒有優先問題，都是同時考慮的，衛福部並非贊成或反對哪些項目，而是會把方案提出來讓各界檢視，尋求社會和民意代表的共識，至於結果如何，衛福部沒有既定立場。