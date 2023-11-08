新冠疫情隔離改變既有生活規律，但也促使新興事物異軍突起，例如在美國已有50多年歷史的匹克球運動再度爆紅，成為新興運動，即將登上奧運競技場，更吸引台商投資，運用高科技開發新球具，並把這項運動引進臺灣，登上知名綜藝節目《全明星運動會》。

匹克球於1965年在已故前華盛頓州副州長Joel Pritchard的西雅圖班布里治島的避暑別墅中發明，並以Pritchard家的小狗Pickles命名。開發新式球拍的台灣業者KASACA SPORTS把這項運動音譯為匹克球；但因Pickles一字可單指醃黃瓜，也是西式料理的泡菜統稱，因此也有人直接稱為泡菜球。

適合老中青全世代的匹克球，在美國最常見到愛好者利用空蕩蕩的馬路、後院架網打球，讓匹克球翻身爆紅，微軟創辦人比爾蓋茲曾在YouTube上傳自拍的匹克球解說影片，更加助長匹克球的風靡魅力，被體育和健身產業協會評為「美國成長最快的新興運動」。

致力運動器材開發的台商KASACA SPORTS表示，匹克球之所以能快速翻紅，在於這項運動集羽球、網球及桌球之大成，例如場地等同羽球，球網高度、球的尺寸則與網球一致，打法也接近網球。不過，球拍擊球區大，雖運動量與網球差不多，但手部揮拍動作多在腰部以下，沒有網球肘等運動傷害，適合各年齡層，因而讓匹克球風潮從美國蔓延全球。

KASACA SPORTS運用新材質改良匹克球拍，提供擊球時的最大動力和舒適性。 （圖／KASACA SPORTS提供）

KASACA SPORTS表示，匹克球拍最早是木製，目前市售球拍材質，大多為玻璃纖維、混合材料和碳纖維板。KASACA SPORTS則以高科技及新材質並考量空氣動力學等因素，不斷改良更新、各種級別玩家適用的專用匹克球拍。

以Edge Guard Pickleball無邊框球拍為例，沒有邊緣護板的阻礙，可降低誤觸風險；球拍中間採用耐用的蜂窩芯，並使用加長握把，增加球拍強度和揮拍的流暢度；表層使用的石墨碳纖維，有較強的摩擦力，讓球以最大程度地旋轉；這樣設計也讓球拍僅重8盎司(約226.8克)，可提供最大的動力和舒適性。

匹克球風潮也催生主打匹克球的旅遊行程、餐廳等新經濟，火紅程度遍及美國各大運動圈，NBA洛杉磯湖人球星詹姆士、美式足球的傳奇四分衛布雷迪、前網球球后Kim Clijster都投資成立球隊；美國前職業網球球員John Isner、奧運金牌得主、4座大滿貫冠軍的美國雙打好手Jack Sock退役後，都宣布轉戰匹克球場，追尋運動生涯的第二春。體壇明星的加入，讓匹克球愛好者大為振奮，積極要求奧運納入正式比賽項目，而2024巴黎奧運已決定將匹克球列為表演賽。