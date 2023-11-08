小S、吳慷仁一起出席《此時此刻》上線記者會。（羅永銘攝）

小S、吳慷仁一起出席《此時此刻》上線記者會。（羅永銘攝）

《此時此刻》上線記者會，大咖演員齊聚。（羅永銘攝）

集結10組CP、超強卡司的Netflix愛情都會影集《此時此刻》11月10日全球獨家上線。主創團隊與製作人兼演員修杰楷8日率王淨、朱軒洋、林柏宏、Lulu黃路梓茵、吳慷仁、小S徐熙娣、劉品言、林心如、林熙蕾5組CP一起出席上線記者會。多年沒拍戲的小S一復出就與吳慷仁有超激烈床戲，她說一開始有先徵詢老公、公婆及女兒意見，結果老公二話不說就同意，婆婆也秒回「好好好，我最愛看這種戲」，只有小女兒生氣問她接這部戲是什麼意思，懷疑媽媽是想要搞外遇，「她不喜歡我跟其他男生太親密」。

《此時此刻》由總製作人戴天易領軍製作人張雅婷、修杰楷操刀，邀來《華燈初上》金鐘編劇杜政哲執筆，聯合總導演連奕琦，集結4位導演吳宗叡、高炳權、黃綺琳、黃婕妤執導；演員包含：王淨、朱軒洋、郭雪芙、劉俊謙、林柏宏、Lulu黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、張軒睿、楊銘威、宋芸樺、林哲熹、吳慷仁、小S徐熙娣、修杰楷、劉品言、林心如、林熙蕾、賈靜雯、曾敬驊，共同詮釋屬於發生在台北的愛情故事選集，

小S與吳慷仁是第7集「說好的輕井澤」單元主角，兩人親密戲是吸睛焦點，小S說，導演她看這劇本時，她就覺得是很好看的故事，當說要請她演這角色，她覺得自己不可能做得到，因為角色張維熙是很憋屈的女生，跟主持工作時的她與本人都差很多，且親密戲必須經老公、公公、婆婆和女兒同意，結果全家除了小女兒之外，其他人都支持。和20多年好友林心如演女女禁忌戀的林熙蕾，則說很羨慕小S，因為以前自己也拍過激情戲，很想比較看看。

吳慷仁也稱讚演員小S很專業，很出乎他意料，「工作時的小S不是這樣（指記者會現場很活潑），反而很安靜、很有氣質，專注準備她的戲，我不曾看過這樣的演員，也因為沒跟她對過戲，拍戲空檔很喜歡偷偷看她，想像她是什麼狀態，她很專注安靜，不會像現在能量這麼強。以往看到的她是主持人，演員的徐熙娣很投入且非常勇敢，很多情慾戲會有很多身體上接觸，通常男演員都會壓力很大，不希望對方覺得被侵犯，但有幾幕她願意讓我們做，我嚇到，希望大家看時可以被這樣專業的演員徐熙娣吸引到」。

小S說她沒料到現在戲劇裡的床戲還會先彩排，也有親密指導，她跟吳慷仁先在飯店演練一遍，結果正式開拍的第一天，兩人就拍在辦公室的親密戲，她想說：「還不熟，就先拍這個！？」所以開拍前便來杯「特調」，就是咖啡裡面加威士忌，因為很怕演不出來唯美感所以狂喝但又不能喝到失控，果然拍了兩段都非常順利，覺得兩人的節奏、頻率抓得很好。第二次拍親密戲，她又喝了「特調」，吳慷仁忍不住問她：「妳到底喝了多少？」不過她強調自己不是靠酒，是吳慷仁給她很多安全感。

她說自己很喜歡的一幕是，兩人要去抓姦沒抓成，一起坐在旅館房間，「他莫名用充滿慾望眼神看我、親我一下，有觸動我的心」，笑說：「我心死很久，這部戲讓我活起來」，並說老公許雅鈞最近熱衷於骰盅，都跟兄弟在一起，沒在follow。

她與吳慷仁激烈床戰戲還包括令人臉紅心跳的親大腿、抓胸，她說劇本沒有寫得很明確，親大腿時是現場討論時導演臨時加的，至於抓胸，她也沒有特別感受到，拍攝時忙於緊張害羞，直到後來看到片子時才覺得：「哇！怎麼看起來這麼激情！」被問到如果像劇中再度看到驗孕棒是兩條線？她開玩笑說：「可能真的會拿槍射我自己！我希望是確診不要是懷孕」。

一開始跟老公說「會有親密戲喔」，他說「OK，我相信妳是專業的」，但坦言「我不會引導他去看這一集」，笑說可能會跟婆婆一起看，但不會跟公公、老公、女兒一起看，但也怕喜歡看這種開放戲的婆婆會不會嘴巴上說喜歡，看完會說「熙娣，妳怎麼拍這個」，至於一開始就反對她拍親密戲的許老三，應該還太小不能看，「就算我不讓她看，她應該也會自己找方法看，我怕她看完羞辱我」。