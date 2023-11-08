國民黨高雄市立委參選人李明璇7日遭綠營指控曾任「統戰夏令營」副團長、參加過大陸共青團活動，讓她氣得提出告訴。粉專「政客爽」直呼，李明璇已經強到對手只剩抹紅可以打她，也質疑網友聊天內容也能當作指控證據？李明璇今(8日)發文直呼現在的心情，就跟如何證明自己不是外星人一樣無奈可笑，直呼惡質抹紅選舉操作，看得真的很厭煩，台灣人要勇敢地唾棄抵制。她並PO出民進黨人接受統戰部款待的新聞回擊。

「我現在的心情，就跟如何證明我不是外星人一樣無奈可笑！」李明璇今(8日)在臉書發文表示，「說我加入什麼共青團聯誼會？那是什麼東西我都不知道，而且民進黨你們以為加入共青團填個谷歌表單就可以喔？而且台生加入共青團是有刑責的，如果有證據歡迎檢舉李明璇！」

「不要含沙影射，只為了抹紅！」李明璇直言，「民進黨你們一定知道我的對手很危險，使出這種下流造謠的手段，真的不怕更大的反彈嗎？只敢用嘴影射，隨便用網軍捏造兩個人的對話截圖，就可以開始鋪天蓋地造謠，賴清德口口聲聲說兩岸要和平交流，現在民進黨又把正常的學生交流抹紅、霸凌、追殺，到底在幹嘛⋯？太荒謬了！每次這種惡質的抹紅選舉操作，看得真的很厭煩，台灣人要勇敢地唾棄抵制！」

李明璇還在留言區PO出新聞截圖指出：「民進黨眾多人士還接受統戰部款待，好羨慕喔！」

網友表示「恭喜明璇，妳的選情穩了，詐騙集團開始害怕了」、「地球很危險的，你還是回火星吧⋯」、「民進黨選舉就只有是用那一套，不覺得可恥可悲嗎？只有畜牲及下三濫才會相信那一套！明璇加油！勝利到了」、「國家機器真的動起來…代表他們真的會怕妳，姐加油！」