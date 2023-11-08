藝人炎亞綸被指控與未成年人發生性關係並偷拍影片，檢方今（8）日依違反兒少性剝削條例起訴炎亞綸。網友諷刺，「黨心中的優秀青年，笑死！」「趕快去跟黨哭一下」！

藝人炎亞綸日前被「抖音男神」網紅耀樂指控，在耀樂未成年時發生性關係，並偷拍影片。士林地檢署8日偵結，依違反兒少性剝削條例起訴炎亞綸。

炎亞綸於去（2022）年獲選為十大傑出青年，他當時期許未來透過自身影響力回饋世界與社會，日後對於公眾議題得要有更多的觀察與細節的理解。

國際青年商會今（2023）年6月發布聲明，炎亞綸行為明顯違反十大傑出青年應具備之高度品德標準，引發社會負面觀感，即刻撤銷第60屆十大傑出青年之當選資格。

對此，網友批炎亞綸，「黨心中的優秀青年，笑死！」「趕快去跟黨哭一下」。網友也諷刺，「應該要列不分區第一名」、「一堆腦粉還要支持」、「不意外啊~綠粉的日常」。

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