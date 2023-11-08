雄獅表示，出境旅遊市場持續加溫，受惠雙十連假出遊、郵輪業務及獎勵旅遊大團，帶動10月營收營收成長，10月1日開跑的線上旅展也挹注助攻，銷售表現則以日本線和歐洲線最亮眼。此外，國旅需求持續暢旺，未受出境旅遊快速復甦影響，業績仍維持成長。

而雄獅此次在2023 ITF台北國際旅展現場業績暢旺，單日業績最高突破2千萬元，合計現場4天業績達近7千萬元，加計線上業績後合計一舉突破10億元。熱銷商品為日本、歐洲、東南亞及郵輪，包含日本頂級鐵道、紐澳、郵輪等商品皆有出現單筆逾百萬大單。