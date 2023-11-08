樂天桃猿嚴宏鈞連續扛起季後挑戰賽及「台灣大賽」主戰捕手重責，G3更是在平手僵局時敲出適時安打，生涯首次奪下總冠軍賽單場MVP，他的努力，日籍首席教練古久保健二都看在眼裡，他認為，嚴宏鈞總是能在關鍵時刻達成教練團賦予的使命。

古久保健二認為，嚴宏鈞G3的表現就如同平時一樣，甚至是超越平常表現、更亮眼，總冠軍賽這3場比賽中都沒有發生大的失誤，這對捕手而言是很重要的，「把團隊領導的很好，非常了解打者習性，被全壘打後抓到郭天信盜壘很關鍵，在擋球上也沒有失誤。」

今年例行賽前段，嚴宏鈞多半是替補出賽，但來到球季尾聲扛起先發蹲捕重責，季後挑戰賽3戰、總冠軍賽前4戰都是先發蹲捕，在攻守兩端都有不錯的表現。古久保表示，這是嚴宏鈞本身的能力，就像去年上半季要搶季冠軍時也是由他蹲捕，他總是可以在關鍵時刻完成任務，「我們認為他可以，相信他的能力。」

而桃猿目前陣中只剩左投陳冠宇跟捕手宋嘉翔還沒有在總冠軍賽有出賽紀錄，古久保坦言，在短期賽事中沒辦法很簡單去做大的變化，但就算沒有上場，這種張力大的比賽對球員而言，也是能夠很快速成長，「他是很認真的球員，就算沒有上場也會在場邊勤做筆記，他還年輕，未來還有很長的時間。」