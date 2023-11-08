今天最新民調顯示，以色列與哈瑪斯10月爆發戰爭後，更多美國民眾形容以色列是分享美國利益和價值的盟友；但當問及以色列回應哈瑪斯襲擊的力道是否過猛，美民眾意見不一。

8月的一份民調顯示，認同以色列是與美國共享利益和價值觀的盟友的受訪者僅32%。然而，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列、殺害1400名以國民眾後，美聯社-美國民意研究所公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）於11月2日至6日執行的最新民調顯示，持上述看法的民眾升至44%。

當問及美國提供以色列軍事援助來打擊哈瑪斯一事上，認為「極為重要」或「非常重要」的受訪者僅36%。

根據加薩衛生部，以色列在加薩當地的軍事行動已造成1萬多名巴勒斯坦人喪生。

對此，認為以色列對加薩（Gaza）發動的軍事行動太過火的受訪者有40%。在民主黨人士之中，持這種看法的人高達58%。38%美國受訪者認為以色列的回應恰到好處，僅18%認為以色列做得不夠多。

針對有以色列人遭哈瑪斯擄至加薩當人質，認為美國協助釋放人質「極其重要」或「非常重要」的美國民眾達6/10；至於協助巴勒斯坦民眾免於受到傷害，或提供加薩人道協助上，認為「極其重要」或「非常重要」的受訪美國民眾僅達半數。

近2/3美國受訪者（63%）不滿意拜登在以哈衝突的因應作為，1/3滿意；這個比率約略與拜登執政整體表現支持率相同：60%美國成年人不滿意拜登身為總統的表現，38%滿意。

根據民調，多數美國民眾把目前的以哈衝突歸咎於哈瑪斯，達66%；認為以色列該負責的達35%。

在以哈衝突恐升高美國境內對猶太人的偏見上，回答「極其關切」或「非常關切」的受訪者達52%；以哈衝突恐升高美國境內對穆斯林偏見上，回答「極其關切」或「非常關切」的受訪者達43%。

民主黨人之中，擔心猶太人和穆斯林遭偏見的比例大致相同，分占57%和58%；共和黨人擔心猶太人的比率則遠高於穆斯林，分別有54%和28%。

這份從2日至6日執行的民調，訪問了1239名美國成年人，誤差範圍為正負3.9個百分點。