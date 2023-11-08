英國搖滾團體Coldplay將於本周末11日、12日在世運主場館開唱，為迎接大量歌迷到場，高雄捷運公司將在演唱會2日啟動疏運計畫，包含加密班距並增派區間加班列車等，預計最高能在每小時載運2.2萬人次。

高雄捷運表示，為服務大批到場歌迷，高捷公司已備妥相關疏運計畫，屆時將加派人力引導人潮、列車加密班距載運以及增派區間加班列車等多方營運措施；其中演唱會進場階段晚間5點至7點之間，高捷列車班距會縮短至4分鐘一班，每小時運能上、下行合計最高可達30趟次，每小時可載運至少2.2萬人次。

散場部分，捷運公司預估演唱會散場人潮約在晚間10點後進入運輸高峰，列車班距將縮短至6分鐘一班，並增派加班列車予以疏運，其中往小港方向最短班距可達3分鐘內，若演唱會延後散場，也將配合延長營運時間，直到完成現場所有歌迷離開，讓歌迷能放心使用大眾運輸看演唱會。